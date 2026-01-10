Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Terjang Pati Jateng, Belasan Rumah Hancur dan Ratusan Terendam Lumpur

Vindi Agil , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |14:52 WIB
Banjir Bandang Terjang Pati Jateng, Belasan Rumah Hancur dan Ratusan Terendam Lumpur
Banjir bandang di Pati (Foto: dok ist)
A
A
A

PATI - Banjir bandang menerjang Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat 9 Januari 2026 malam. Akibat bencana tersebut, belasan rumah warga hancur tersapu arus deras, sementara ratusan rumah lainnya terendam lumpur.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi permukiman warga mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah rumah rusak berat, bahkan sebagian di antaranya roboh dan hanyut terbawa arus banjir. Selain itu, sedikitnya lebih dari 200 rumah warga terendam lumpur dengan ketinggian antara 10 hingga 20 sentimeter.

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit Sungai Suwatu meningkat drastis hingga akhirnya memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 20 meter.

Air bah datang secara tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Selain merusak rumah, banjir bandang juga memutus akses jalan desa dan mengganggu aktivitas warga setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194589//gibran_saat_tinjau_banjir_di_kalsel-Hkxo_large.jpg
Gibran Ditagih Solusi Jangka Panjang saat Tinjau Banjir di Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194399//wapres_gibran_rakabuming_raka-jS2O_large.jpg
Gibran Tinjau Pengungsi Banjir di Kabupaten Banjar, Pastikan Posko Kesehatan Aktif 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193303//penanganan-2ukH_large.jpg
Potensi Longsor di Kabupaten Agam Masih Tinggi Usai Banjir Bandang Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192555//banjir_rob_di_jakarta-7QrR_large.jpg
BMKG Peringatkan Banjir Rob hingga 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Rawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517//viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191324//pembangkit_listrik-gmLU_large.jpg
Listrik Aceh Kembali Menyala, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement