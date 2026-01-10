Banjir Bandang Terjang Pati Jateng, Belasan Rumah Hancur dan Ratusan Terendam Lumpur

PATI - Banjir bandang menerjang Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat 9 Januari 2026 malam. Akibat bencana tersebut, belasan rumah warga hancur tersapu arus deras, sementara ratusan rumah lainnya terendam lumpur.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi permukiman warga mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah rumah rusak berat, bahkan sebagian di antaranya roboh dan hanyut terbawa arus banjir. Selain itu, sedikitnya lebih dari 200 rumah warga terendam lumpur dengan ketinggian antara 10 hingga 20 sentimeter.

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit Sungai Suwatu meningkat drastis hingga akhirnya memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 20 meter.

Air bah datang secara tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Selain merusak rumah, banjir bandang juga memutus akses jalan desa dan mengganggu aktivitas warga setempat.