Hujan Ekstrem Picu Banjir di Sejumlah Daerah, BNPB Catat Ratusan Rumah Rusak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi pada periode 21–22 Februari 2026. Selama dua hari tersebut, bencana didominasi oleh banjir di berbagai daerah.

Peristiwa banjir pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan warga terdampak akibat kejadian tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Desa Obel-obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, pada Jumat (20/2/2026) sekitar pukul 15.30 WITA.

“Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) terdampak kejadian ini. Banjir surut sehari kemudian,” kata Abdul, Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, NTB, banjir bandang melanda Desa Muer dan Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut seharian pada Sabtu (21/2). Kerugian material tercatat sebanyak 106 unit rumah terdampak, dengan total 293 jiwa menjadi korban terdampak.