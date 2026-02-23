Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hujan Ekstrem Picu Banjir di Sejumlah Daerah, BNPB Catat Ratusan Rumah Rusak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |01:03 WIB
Hujan Ekstrem Picu Banjir di Sejumlah Daerah, BNPB Catat Ratusan Rumah Rusak
Illustrasi Banjir (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi pada periode 21–22 Februari 2026. Selama dua hari tersebut, bencana didominasi oleh banjir di berbagai daerah.

Peristiwa banjir pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan warga terdampak akibat kejadian tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Desa Obel-obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, pada Jumat (20/2/2026) sekitar pukul 15.30 WITA.

“Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) terdampak kejadian ini. Banjir surut sehari kemudian,” kata Abdul, Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, NTB, banjir bandang melanda Desa Muer dan Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut seharian pada Sabtu (21/2). Kerugian material tercatat sebanyak 106 unit rumah terdampak, dengan total 293 jiwa menjadi korban terdampak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bencana Banjir BNPB Banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/470/3202470//hunian-gUZO_large.jpg
3 Fakta Gentengisasi di Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera, Anggaran Bisa Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202561//pemerintah-tQe5_large.jpg
Bencana Tanah Bergerak di Tegal, Pemerintah Akan Relokasi Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202332//menkeu_purbaya-afqr_large.jpg
Purbaya Tambah Anggaran Rp4,6 Triliun untuk BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202271//banjir-nrTb_large.jpg
Banjir-Longsor Terjang Jateng, Ribuan Warga Terdampak dan 3 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202011//banjir-Mvru_large.jpg
Banjir Grobogan Meluas, Warga Terdampak Melonjak Jadi 9.000 KK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/340/3201981//banjir-g3TR_large.jpg
Grobogan Dikepung Banjir! 34 Desa Terendam, 1 Rumah Rusak Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement