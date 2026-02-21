Hasil Riset: Banjir Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem Lampaui Standar Mitigasi Nasional

JAKARTA – Hasil riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB) didapati banjir Sumatera dipicu curah hujan sangat ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, melampaui kapasitas sistem pengendalian banjir yang ada.



Kajian forensik banjir ini berbasis analisis presipitasi ekstrem, karakteristik hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Badiri, Garoga, dan Batang Toru, perubahan tutupan lahan, serta simulasi hidrologi-hidrolika.

CENAGO menegaskan pentingnya analisis berbasis data dan kajian komprehensif sebelum menarik kesimpulan soal penyebab dan pertanggungjawaban bencana. Berdasarkan riset, kontribusi perubahan tutupan lahan oleh PT NSHE, PT AGR, dan PT TBS relatif kecil dibandingkan skala faktor cuaca ekstrem.

Koordinator Tim Riset CENAGO, Heri Andreas, menyebut porsi alih fungsi lahan terhadap luas DAS masing-masing sekitar 1,6 persen (PT AR), 0,4 persen (PT TBS), dan 0,02 persen (PT NSHE).

“Jika secara kuantitatif kontribusi perubahan tutupan lahan yang dituduhkan relatif kecil, maka penetapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap pihak tertentu perlu ditinjau kembali demi objektivitas,” kata Heri dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Kajian dilakukan dengan menggabungkan digitasi citra satelit, data presipitasi BMKG dan NOAA Amerika Serikat, delineasi DAS dan sub-DAS, digital elevation model (DEM), serta parameter standar hidrologi-hidrolika.

Analisis menunjukkan hujan akhir November 2025 mencapai level ekstrem 150–300 mm per hari hingga sangat ekstrem lebih dari 300 mm per hari. Peristiwa ini dipicu anomali presipitasi akibat Siklon Tropis Senyar yang sangat jarang terjadi.

"Model probabilitas kami menunjukkan ini masuk kategori R700 hingga R1000, yang artinya siklus kejadian sekali dalam 700 hingga 1.000 tahun. Angka ini melampaui standar mitigasi banjir yang umumnya dirancang hingga R50," kata Heri.