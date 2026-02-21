Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Riset: Banjir Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem Lampaui Standar Mitigasi Nasional

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |15:29 WIB
Hasil Riset: Banjir Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem Lampaui Standar Mitigasi Nasional
Koordinator Tim Riset CENAGO, Heri Andreas (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Hasil riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB) didapati banjir Sumatera dipicu curah hujan sangat ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, melampaui kapasitas sistem pengendalian banjir yang ada.
 
Kajian forensik banjir ini berbasis analisis presipitasi ekstrem, karakteristik hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Badiri, Garoga, dan Batang Toru, perubahan tutupan lahan, serta simulasi hidrologi-hidrolika. 

CENAGO menegaskan pentingnya analisis berbasis data dan kajian komprehensif sebelum menarik kesimpulan soal penyebab dan pertanggungjawaban bencana. Berdasarkan riset, kontribusi perubahan tutupan lahan oleh PT NSHE, PT AGR, dan PT TBS relatif kecil dibandingkan skala faktor cuaca ekstrem.

Koordinator Tim Riset CENAGO, Heri Andreas, menyebut porsi alih fungsi lahan terhadap luas DAS masing-masing sekitar 1,6 persen (PT AR), 0,4 persen (PT TBS), dan 0,02 persen (PT NSHE).

“Jika secara kuantitatif kontribusi perubahan tutupan lahan yang dituduhkan relatif kecil, maka penetapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap pihak tertentu perlu ditinjau kembali demi objektivitas,” kata Heri dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Kajian dilakukan dengan menggabungkan digitasi citra satelit, data presipitasi BMKG dan NOAA Amerika Serikat, delineasi DAS dan sub-DAS, digital elevation model (DEM), serta parameter standar hidrologi-hidrolika.

Analisis menunjukkan hujan akhir November 2025 mencapai level ekstrem 150–300 mm per hari hingga sangat ekstrem lebih dari 300 mm per hari. Peristiwa ini dipicu anomali presipitasi akibat Siklon Tropis Senyar yang sangat jarang terjadi.

"Model probabilitas kami menunjukkan ini masuk kategori R700 hingga R1000, yang artinya siklus kejadian sekali dalam 700 hingga 1.000 tahun. Angka ini melampaui standar mitigasi banjir yang umumnya dirancang hingga R50," kata Heri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202774/banjir-dCE7_large.jpg
80 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202659/banjir-cOlm_large.jpg
Pasar Cipulir Banjir, Pedagang Menjerit Omzet Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202612/banjir-kWnb_large.jpg
Turap Jebol, Banjir Hampir Semeter Rendam Pesanggrahan Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202602/banjir-F0Or_large.jpg
Jakarta Hujan Deras, 61 RT dan 6 Ruas Jalan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202598/banjir-vLCs_large.jpg
Banjir Rendam Daan Mogot Jakbar, Ketinggian Air 20-30 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202271/banjir-nrTb_large.jpg
Banjir-Longsor Terjang Jateng, Ribuan Warga Terdampak dan 3 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement