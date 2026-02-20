Pasar Cipulir Banjir, Pedagang Menjerit Omzet Turun Drastis

JAKARTA - Banjir melanda kawasan Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Aktivitas jual beli di pasar itu pun langsung terganggu.

Genangan air di lokasi ini mencapai ketinggian 30 cm. Di lokasi, genangan baru menyasar kawasan lantai dasar area pasar. Terlihat di lokasi, mayoritas pemilik kios memilih untuk tidak berjualan. Hanya ada beberapa kios yang buka di kawasan tersebut.

Salah satu pedagang, Dedi Andria, mengatakan banjir membuat dirinya tidak bisa melakukan penjualan barang. Tidak adanya aktivitas jualan akan membuat omzetnya menurun hingga Rp50 juta.

"Enggak ada omzetnya, dapat nol rupiah. Kalau biasanya kan bisa saja mencapai Rp50 juta. Ya orang enggak ada pembelinya," ucap Dedi, Jumat.

Dedi menambahkan, banjir ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam hari. Kondisi ini diperparah dengan drainase yang mampet.

"Kalau gorong-gorongnya mampet, air masuk ke dalam pasar pasti," kata Dedi.

