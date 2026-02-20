Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KA Bandara Tertemper Truk, Perjalanan KRL Tangerang Dihentikan Sementara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |07:49 WIB
KA Bandara Tertemper Truk, Perjalanan KRL Tangerang Dihentikan Sementara
KA Bandara tertemper truk (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah perjalanan Commuter Line relasi Tangerang dan KA Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan pada Jumat (20/2/2026) pagi. Gangguan terjadi akibat insiden KA 806A Commuter Line Bandara yang tertemper truk di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper.

Pihak KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang. Saat ini, petugas gabungan berada di lokasi untuk menangani evakuasi dan memastikan jalur kembali aman untuk dilintasi.

“Terdapat gangguan operasional pada KA 806A Commuter Line Bandara di antara Stasiun Poris–Batu Ceper imbas tertemper truk dan sedang ditangani oleh petugas. Untuk sementara, perjalanan KA masih menunggu kondisi aman sebelum diberangkatkan kembali,” tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Akibat insiden tersebut, KAI Commuter melakukan penyesuaian pola operasi dan pembatalan sejumlah perjalanan guna mengurai kepadatan:

•    KA Bandara Soekarno-Hatta: Seluruh perjalanan untuk sementara waktu dibatalkan.

•    Commuter Line relasi Duri–Tangerang: Perjalanan hanya dilayani sampai Stasiun Rawa Buaya.

•    Pemberangkatan dari Stasiun Tangerang: Seluruh keberangkatan untuk sementara dibatalkan.

