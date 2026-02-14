Perjalanan KRL Terganggu Imbas Gangguan Wesel di Stasiun Manggarai

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line sempat mengalami kendala pada Sabtu (14/2/2026) pagi akibat adanya gangguan operasional pada wesel (pindah jalur) di Stasiun Manggarai.

1. KRL Gangguan

Namun, pihak KAI Commuter memastikan gangguan itu telah selesai ditangani. Operasional berangsur kembali normal.

Berdasarkan keterangan resmi KAI Commuter pada pukul 10.52 WIB, petugas terkait telah diterjunkan ke lokasi untuk menangani gangguan tersebut. Saat ini, kendala pada wesel telah diatasi.

"Mohon maaf atas kelambatan perjalanan Commuterline dampak gangguan operasional pada wesel di Stasiun Manggarai. Saat ini sudah dilakukan penanganan petugas terkait dan telah normal kembali," tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Meski jalur sudah dinyatakan normal, dampak gangguan tersebut masih menyisakan antrean rangkaian kereta. Pihak operasional saat ini fokus mengurai kepadatan untuk menormalkan kembali jadwal keberangkatan.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk selalu mengikuti arahan serta informasi yang disampaikan oleh petugas di lapangan maupun melalui pengeras suara di stasiun.

"Perjalanan Commuter Line di lokasi dalam proses penguraian kepadatan. Kami mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan," tambah pihak KAI Commuter.

(Erha Aprili Ramadhoni)