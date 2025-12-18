Perjalanan KRL Cikarang Alami Keterlambatan, Ini Penyebabnya!

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line Cikarang mengalami keterlambatan lantaran adanya perbaikan lokomotif KA Manahan di Stasiun Bekasi pada Kamis (18/12/2025). KAI pun menyampaikan permintaan maaf atas kendala tersebut.

“#InfoLintas Pagi ini terjadi keterlambatan perjalanan Commuter Line Cikarang sehubungan adanya perbaikan lokomotif KA Manahan (63B) di sinyal masuk Stasiun Bekasi,” tulis keterangan akun X, @CommuterLine, Kamis (18/12/2025).

Gangguan tersebut kini tengah ditangani oleh petugas terkait di lapangan. KAI Commuter Line menyampaikan perjalanan dari Stasiun Cikarang ke Stasiun Bekasi ditahan sementara sampai menunggu perbaikan selesai.

“Saat ini dalam penanganan petugas. Perjalanan Commuter Line menunggu aman untuk diberangkatkan,” ujarnya.

Atas gangguan tersebut, KAI Commuter Line melakukan rekayasa pola operasi, yakni:

• KA 5022C (Angke–Manggarai–Tambun) perjalanan sampai Stasiun Bekasi, kembali sebagai KA 5515B (Bekasi–Manggarai–Kampung Bandan).

• KA 5026 (Manggarai–Cikarang) perjalanan sampai Stasiun Bekasi, kembali sebagai KA 5519C (Bekasi–Manggarai–Kampung Bandan).

(Arief Setyadi )