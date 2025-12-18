Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perjalanan KRL Cikarang Alami Keterlambatan, Ini Penyebabnya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |09:19 WIB
Perjalanan KRL Cikarang Alami Keterlambatan, Ini Penyebabnya!
KRL (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line Cikarang mengalami keterlambatan lantaran adanya perbaikan lokomotif KA Manahan di Stasiun Bekasi pada Kamis (18/12/2025). KAI pun menyampaikan permintaan maaf atas kendala tersebut.

“#InfoLintas Pagi ini terjadi keterlambatan perjalanan Commuter Line Cikarang sehubungan adanya perbaikan lokomotif KA Manahan (63B) di sinyal masuk Stasiun Bekasi,” tulis keterangan akun X, @CommuterLine, Kamis (18/12/2025).

Gangguan tersebut kini tengah ditangani oleh petugas terkait di lapangan. KAI Commuter Line menyampaikan perjalanan dari Stasiun Cikarang ke Stasiun Bekasi ditahan sementara sampai menunggu perbaikan selesai.

“Saat ini dalam penanganan petugas. Perjalanan Commuter Line menunggu aman untuk diberangkatkan,” ujarnya.

Atas gangguan tersebut, KAI Commuter Line melakukan rekayasa pola operasi, yakni:
•    KA 5022C (Angke–Manggarai–Tambun) perjalanan sampai Stasiun Bekasi, kembali sebagai KA 5515B (Bekasi–Manggarai–Kampung Bandan).
•    KA 5026 (Manggarai–Cikarang) perjalanan sampai Stasiun Bekasi, kembali sebagai KA 5519C (Bekasi–Manggarai–Kampung Bandan).

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190563/krl-vWjU_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373/krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728/krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713/krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494/viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement