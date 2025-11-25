Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |08:24 WIB
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
KRL (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - PT KAI Commuter melaporkan adanya gangguan operasional yang terjadi di antara Stasiun Palmerah–Stasiun Kebayoran. Akibatnya, KRL Line Rangkasbitung mengalami keterlambatan perjalanan.

"Pagi ini terjadi keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung imbas kendala operasional jalur rel antara Stasiun Palmerah–Stasiun Kebayoran," tulis akun X resmi KAI Commuter, @CommuterLine, Selasa (25/11/2025).

Dalam unggahan tersebut disebutkan, petugas saat ini tengah berada di lokasi untuk memeriksa dan melakukan penanganan. "Untuk keselamatan dan keamanan, sementara perjalanan Commuter Line Rangkasbitung belum bisa melintas di jalur tersebut," ujarnya.

KAI Commuter pun mengimbau penumpang agar selalu mengikuti arahan petugas demi keamanan dan kenyamanan bersama.
"Mohon maaf atas keterlambatan perjalanannya pada pagi hari ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
