Mulai Hari Ini, KAI Commuter Ubah Alur Penumpang di Stasiun Pondok Cina

JAKARTA - KAI Commuter melakukan penyesuaian alur pengguna di Stasiun Pondok Cina mulai hari ini Sabtu, 21 Februari 2026 untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan mobilitas pengguna. Terdapat perubahan alur bagi pengguna, yang sebelumnya akses naik dan turun melalui pintu timur bangunan lama stasiun kini dialihkan melalui bangunan baru di lantai 2 Stasiun Pondok Cina sisi timur atau dari arah bangunan apartemen.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyampaikan mulai hari ini, akses keluar-masuk dari sisi timur stasiun akan dialihkan menggunakan bangunan baru melalui apartemen Pondok Cina.

"Hal ini dilakukan demi keselamatan saat pengguna akan berpindah peron, karena _passenger crossing_ yang melintasi jalur rel akan ditutup untuk menjaga keselamatan pengguna," ujar Karina lewat siaran pers.

Karina menambahkan, pintu akses dari sisi barat Stasiun Pondok Cina tetap beroperasi dan melayani keluar masuk pengguna seperti biasa. KAI Commuter memastikan seluruh fasilitas pendukung, termasuk rambu petunjuk arah dan informasi di area stasiun, telah disiapkan untuk membantu pengguna dalam menyesuaikan perjalanan mereka.

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna agar memperhatikan informasi yang telah disampaikan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta mematuhi rambu dan penunjuk arah yang tersedia.

"Dengan penyesuaian ini, mobilitas pengguna di Stasiun Pondok Cina diharapkan berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman. KAI Commuter berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan serta fasilitas dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi seluruh pelanggan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.