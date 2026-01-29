Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gangguan Rel di Lintas Serpong-Sudimara, Rute Dua Perjalanan KRL Rangkasbitung Dipangkas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |01:01 WIB
Gangguan Rel di Lintas Serpong-Sudimara, Rute Dua Perjalanan KRL Rangkasbitung Dipangkas
Gangguan Rel di Lintas Serpong-Sudimara, Rute Dua Perjalanan KRL Rangkasbitung Dipangkas
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line jurusan ke Rangkasbitung mengalami keterlambatan signifikan pada Rabu (28/1/2026). Hal ini karena adanya kendala operasional pada jalur rel di antara Stasiun Serpong dan Stasiun Sudimara.

KAI Commuter terpaksa memberlakukan sistem satu jalur dan memangkas rute dua perjalanan kereta untuk mengurai kepadatan.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan, KAI Commuter memaksa melakukan rekayasa pola operasi. Sedianya, ada dua perjalanan kereta terdampak langsung oleh rekayasa ini.

"Kami melakukan rekayasa pola operasi untuk menekan kelambatan pada dua perjalanan, yaitu Commuter Line No.1682 dan No.1723. Kedua kereta yang seharusnya bertujuan akhir Stasiun Rangkasbitung, perjalanannya dijalankan hanya sampai Stasiun Tigaraksa untuk kemudian kembali ke Stasiun Tanah Abang," ujar Karina.

Selama proses penanganan, perjalanan KRL di lintas tersebut hanya dapat menggunakan satu jalur secara bergantian, yang menyebabkan antrean dan keterlambatan perjalanan lainnya.

Menurut Karina, kendala operasional tersebut saat ini berhasil ditangani sepenuhnya pada pukul 11.25 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
