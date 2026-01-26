Viral Pria Diduga Pelaku Pelecehan Seksual Diciduk di KRL

JAKARTA — Viral seseorang diamankan di KRL karena diduga melakukan pelecehan seksual. Pria paruh baya itu kedapatan melakukan dugaan pelecehan terhadap penumpang perempuan di dalam kereta.

Peristiwa itu disampaikan melalui akun Instagram @viraljakartaselatan kemarin, yang mengunggah video berdurasi 2 menit 36 detik yang menggambarkan saat pria paruh baya tersebut diamankan. Pria itu hampir diamuk massa sebelum akhirnya dibawa ke kantor petugas KRL.

“Seorang pria paruh baya diamankan petugas setelah terbukti melakukan plec3han sksu*| terhadap penumpang wanita di KRL Commuter Line jurusan Bogor–Depok Baru, Sabtu (24/1) malam,” tulis admin sebagaimana dilihat pada Senin (26/1/2026).

Pria paruh baya itu disebutkan berpura-pura berdiri di belakang korbannya dan menempelkan alat kelaminnya. Korban baru menyadarinya setelah penumpang KRL lainnya mengonfirmasi dugaan pelecehan tersebut.

Petugas yang mendapati keributan di dalam KRL itu lantas mengamankan terduga pelaku. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak KRL maupun aparat berwenang terkait peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )