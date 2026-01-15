Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan Jakbar Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |06:48 WIB
Dua Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan Jakbar Ditangkap!
Dua Pelaku Begal Payudara Siswi SMP di Kembangan Jakbar Ditangkap! (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Aksi begal payudara yang menyasar anak di bawah umur terjadi di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Kini, polisi telah menangkap dua orang pelaku dalam peristiwa tersebut.

1. Pelaku Ditangkap

“Benar, sudah diamankan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan dikutip Kamis (15/1/2026).

Ia menerangkan, pelaku berinisial FNS dan ZHR. Keduanya diamankan di wilayah Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

“(Pelaku) dua orang, inisial FNS dan ZHR usia 18 tahun, pelajar. Diamankan di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat,” ujarnya.

Wisnu menyebutkan, saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Kasus tersebut, lanjut dia, ditangani unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

