Pelatih Panjat Tebing Diduga Lecehkan 8 Atlet, DPR: Usut Tuntas!

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, prihatin atas kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan seorang pelatih panjat tebing terhadap delapan atlet pelatnas. Ia meminta kasus tersebut diusut tuntas.

"Kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak," ujar Hetifah, dikutip Jumat (27/2/2026).

Hetifah mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah menonaktifkan terduga pelaku dari kursi kepelatihan.

Menurutnya, setiap pelatih dan pengurus cabang olahraga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembinaan atlet berlangsung dalam lingkungan yang aman, bermartabat, serta bebas dari kekerasan maupun pelecehan.

“Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat. Kebijakan ini penting untuk melindungi para atlet sekaligus menjaga objektivitas dan kredibilitas proses pemeriksaan,” katanya.