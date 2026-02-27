Tragis! Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Tawuran Sarung

GROBOGAN – Seorang remaja di Desa Termas, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tewas diduga akibat terkena pukulan saat terlibat aksi tawur sarung bersama sejumlah temannya, Rabu 25 Februari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.

Korban diketahui bernama Zaki Mandala Rifky. Ia mengalami luka serius di bagian kepala dan badan setelah mendapat beberapa pukulan dalam insiden tersebut. Saat kejadian berlangsung, suasana di lokasi yang berada di lapangan desa dalam kondisi sepi.

Menurut keterangan warga, tawuran itu melibatkan sekelompok remaja yang menggunakan sarung yang telah dimodifikasi. Usai kejadian, korban yang sudah dalam kondisi kritis dibawa oleh para pelaku ke rumahnya. Namun, nyawa Zaki tidak berhasil diselamatkan.

Guntur, warga Desa Termas, mengaku terkejut saat mendengar suara histeris dan teriakan dari rumah korban. Setelah memastikan kejadian tersebut, ia mengetahui bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tawur sarung bersama lima remaja lainnya.

“Waktu itu tidak ada warga yang tahu kejadian tersebut. Lokasinya memang sepi,” ujar Guntur, Kamis (26/2/2026).