Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Tawuran Sarung

Rustaman Nusantara , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |00:10 WIB
Tragis! Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Tawuran Sarung
Siswa SMP Tewas Tawuran Sarung (foto: freepik)
A
A
A

GROBOGAN – Seorang remaja di Desa Termas, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tewas diduga akibat terkena pukulan saat terlibat aksi tawur sarung bersama sejumlah temannya, Rabu 25 Februari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.

Korban diketahui bernama Zaki Mandala Rifky. Ia mengalami luka serius di bagian kepala dan badan setelah mendapat beberapa pukulan dalam insiden tersebut. Saat kejadian berlangsung, suasana di lokasi yang berada di lapangan desa dalam kondisi sepi.

Menurut keterangan warga, tawuran itu melibatkan sekelompok remaja yang menggunakan sarung yang telah dimodifikasi. Usai kejadian, korban yang sudah dalam kondisi kritis dibawa oleh para pelaku ke rumahnya. Namun, nyawa Zaki tidak berhasil diselamatkan.

Guntur, warga Desa Termas, mengaku terkejut saat mendengar suara histeris dan teriakan dari rumah korban. Setelah memastikan kejadian tersebut, ia mengetahui bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tawur sarung bersama lima remaja lainnya.

“Waktu itu tidak ada warga yang tahu kejadian tersebut. Lokasinya memang sepi,” ujar Guntur, Kamis (26/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635//scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202363//polisi-NwWq_large.jpg
Polda Metro Gencarkan Patroli Cegah Sahur on the Road hingga Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202293//viral-jih4_large.jpg
Geger Penusukan di Duren Sawit Ternyata Gegara Pemuda Mabuk, Brimob hingga Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202207//polri-1r9o_large.jpg
Heboh Tragedi Berdarah di Duren Sawit, Brimob Polda Metro Turun Tangan Tangkap Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201323//kekerasan-ds0p_large.jpg
Polisi Ungkap 3 Pelajar di Jakpus Siram Korban Pakai Cairan Kimia, Bukan Air Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/338/3199707//hasil_operasi_pekat_jaya_2026-qCbo_large.jpg
Ngeri! Puluhan Sajam Modifikasi Disita Polda Metro Hasil Operasi Pekat Jaya 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement