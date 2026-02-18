Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Tragedi Berdarah di Duren Sawit, Brimob Polda Metro Turun Tangan Tangkap Pelaku

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:49 WIB
Heboh Tragedi Berdarah di Duren Sawit, Brimob Polda Metro Turun Tangan Tangkap Pelaku
Heboh Tragedi Berdarah di Duren Sawit, Brimob Polda Metro Turun Tangan Tangkap Pelaku
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa penusukan terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu orang berinisial F (24) ditangkap atas tragedi berdarah tersebut.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto mengatakan, penangkapan dilakukan setelah Tim Patra Makosat yang tergabung dalam Subsatgas Tindak KRYD Satgas Anti Tawuran 2026 mendapatkan laporan dari masyarakat.

"Setibanya di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang pria terduga pelaku berinisial F," ucap Henik Rabu (18/2/2026).

Henik menambahkan, pelaku selanjutnya langsung digiring ke Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dia menegaskan, penegakan hukum akan langsung dilakukan jika pelaku telah memenuhi unsur pidana.

 

