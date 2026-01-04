Cekcok Pengendara di Kemang Jaksel Berujung Penusukan, Polisi Buru Pelaku

JAKARTA – Aksi penusukan terjadi di Jalan Raya Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi satu jam setelah perayaan pergantian malam Tahun Baru, Kamis 1 Januari 2026 dini hari.

Kapolsek Mampang Kompol Wahid Key, menjelaskan perkara ini bermula saat korban dan pelaku cekcok di jalan. "Awalnya itu kita dalami, yang pasti perselisihan antara pengendara motor dan pengendara roda empat. Si korban ini roda empat, pelaku ini roda dua. Terjadi perselisihan tuh di antara mereka," jelas Wahid, Minggu (4/1/2026).

Peristiwa itu membuat korban mengalami luka akibat senjata tajam. Ia menyebut polisi langsung mendampingi korban untuk mendapatkan perawatan.

"(Korban) terkena senjata tajam, ya. Namun mendapatkan perawatan, lah. Sama kita antar juga ke Kramat Jati supaya penanganannya lebih baik," sambungnya.

Setelah peristiwa ini, polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara untuk memburu pelaku. Polisi juga telah memeriksa empat saksi dalam perkara ini.

"Anggota juga mengupayakan dengan, ya menggunakan IT, lah, bagaimana bisa mengungkap dan menemukan pelaku tersebut," ujarnya.

(Arief Setyadi )