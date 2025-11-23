Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan

JAKARTA – Polisi menangkap pria berinisial H (35), pelaku penusukan terhadap R (24) di Pasar Gaplok, Jakarta Pusat. Penusukan tersebut diduga dipicu emosi pelaku karena korban menjalin hubungan terlarang dengan istrinya.

“Motifnya diduga asmara,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Ia menuturkan, pelaku nekat menyerang korban karena cemburu setelah mengetahui istrinya diduga berselingkuh dengan R.

“(Diduga) istri pelaku selingkuh sama korban,” ujarnya.