Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |08:43 WIB
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
Oknum TNI AU tusuk warga (foto: freepik)
A
A
A

MAKASSAR - Seorang pria bernama Zainal (46) tewas setelah diduga ditikam oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara, berinisial Serda AL (43) di kawasan Perumahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Peristiwa ini terekam dalam video berdurasi 51 detik yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengenakan baju putih dan bersimbah darah pada bagian pinggang belakang. Korban diduga ditikam menggunakan senjata tajam.

Di lokasi kejadian, seorang perempuan berinisial N (36) yang merupakan istri pelaku tampak histeris berusaha melerai dan meminta pertolongan kepada warga. Namun sejumlah warga hanya menyaksikan kejadian tersebut tanpa bisa berbuat banyak.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong setelah diduga kehabisan darah. Selain luka tikam di pinggang belakang, Zainal juga mengalami luka di lengan kiri.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula ketika korban mengantar N yang merupakan istri pelaku, sepulang dari rumah keluarga korban. Di tengah perjalanan, pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga menghadang mobil korban, meminta keduanya turun, lalu langsung melakukan penikaman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penusukan TNI AU Oknum TNI AU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188//penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065//pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060//pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038//viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032//pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016//pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement