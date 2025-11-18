Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas

MAKASSAR - Seorang pria bernama Zainal (46) tewas setelah diduga ditikam oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara, berinisial Serda AL (43) di kawasan Perumahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Peristiwa ini terekam dalam video berdurasi 51 detik yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengenakan baju putih dan bersimbah darah pada bagian pinggang belakang. Korban diduga ditikam menggunakan senjata tajam.

Di lokasi kejadian, seorang perempuan berinisial N (36) yang merupakan istri pelaku tampak histeris berusaha melerai dan meminta pertolongan kepada warga. Namun sejumlah warga hanya menyaksikan kejadian tersebut tanpa bisa berbuat banyak.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong setelah diduga kehabisan darah. Selain luka tikam di pinggang belakang, Zainal juga mengalami luka di lengan kiri.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula ketika korban mengantar N yang merupakan istri pelaku, sepulang dari rumah keluarga korban. Di tengah perjalanan, pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga menghadang mobil korban, meminta keduanya turun, lalu langsung melakukan penikaman.