Breaking News! Pipa Gas Meledak di Indragiri Hilir, Semburan Api Menjulang hingga 15 Meter

INDRAGIRI HILIR - Ledakan hebat yang berasal dari pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (TGI) mengguncang Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Jumat (1/1/2026) sore. Insiden tersebut menyebabkan semburan api menjulang hingga setinggi sekitar 15 meter.

“Benar telah terjadi kebocoran yang disertai kebakaran pada pipa gas PT TGI di Kecamatan Kemuning. Hingga saat ini api masih menyala dan personel sudah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan,” ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, saat dikonfirmasi.

Anom menjelaskan, berdasarkan laporan di lapangan, suara ledakan keras diduga berasal dari pipa gas tanam yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Tidak lama berselang, api langsung menyembur ke udara dengan ketinggian mencapai 15 meter.

Meski wilayah tersebut tengah diguyur hujan lebat, kobaran api akibat tekanan gas dilaporkan masih menyala kuat dan belum berhasil dipadamkan.