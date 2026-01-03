Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pipa Gas Meledak di Riau, Sejumlah Rumah Hangus hingga 5 Orang Jadi Korban

Diki Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |16:29 WIB
Pipa Gas Meledak di Riau, Sejumlah Rumah Hangus hingga 5 Orang Jadi Korban
Lokasi ledakan pipa gas di Riau (foto: Okezone)
INDRAGIRI HILIR – Kebakaran hebat akibat ledakan pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia (PT TGI) terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Jumat 2 Januari 2026 sore. Kobaran api baru berhasil dipadamkan pada Sabtu (3/1/2026) pagi setelah berkobar selama sekitar 14 jam.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Timur Kilometer 295, tepatnya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning. Api membumbung tinggi ke udara dan terlihat dari jarak jauh, bahkan terekam melalui pantauan udara menggunakan drone.

Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktara mengatakan, kobaran api berhasil dipadamkan total pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

“Api dari pipa gas PT TGI sudah padam sepenuhnya. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran,” kata Farouk.

Akibat kebakaran tersebut, tiga rumah warga hangus terbakar. Selain itu, lima unit dump truk tronton dan lima sepeda motor yang tengah terparkir di sekitar lokasi juga ikut dilalap api.

Tak hanya kerugian materi, lima orang warga yang sempat menyelamatkan diri dari lokasi ledakan mengalami luka bakar serius. Kelima korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

 

