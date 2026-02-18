Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sidang Ijazah Jokowi di Solo, Roy Suryo Tampil Nyentrik dengan Kaos “Raja Jawa”

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:41 WIB
Sidang Ijazah Jokowi di Solo, Roy Suryo Tampil Nyentrik dengan Kaos “Raja Jawa”
Roy Suryo di PN Surakarta (foto: Okezone)
A
A
A

SOLO - Roy Suryo hadir di Pengadilan Negeri Surakarta, untuk menjadi saksi dalam sidang gugatan Citizen Law Suit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Rabu (18/2/2026).

Roy Suryo dihadirkan oleh kuasa hukum penggugat. Saat tiba di lokasi, ia mengenakan kaos bertuliskan “Raja Jawa” yang sempat diperlihatkannya kepada awak media sebelum memasuki ruang sidang.

"Kebetulan sama Pak Taufik (kuasa hukum penggugat) tidak boleh membuka-buka yang banyak, jadi saya buka kaos saja hari ini. Jadi hari ini saya akan membuktikan untuk kesaksian. Insyaallah kita akan bersama-sama melawan kezaliman Raja Jawa. Makanya Raja Jawa yang benar itu adil, bukan zalim," ujar Roy kepada wartawan.

Ia menambahkan, dalam persidangan dirinya akan mengikuti arahan kuasa hukum dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan telematika.

Roy menyebutkan, bahwa keterangan yang akan disampaikannya di persidangan sesuai dengan kapasitasnya di bidang tersebut.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
