Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Simak Nih! Begini Cara Unik Bhabinkamtibmas Polri Dekat dengan Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |18:11 WIB
Simak Nih! Begini Cara Unik Bhabinkamtibmas Polri Dekat dengan Warga
Simak Nih! Begini Cara Unik Bhabinkamtibmas Polri Dekat dengan Warga
A
A
A

JAKARTA- Polda Jawa Timur melalui Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan program Kobin atau Kopi Cak Bhabin.

Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan Polda Jawa Timur Aipda Muhammad Sugeng Bin Wahab menjelaskan bahwa, Kobin yang dibawa dengan sepeda dilengkapi kopi tersebut selalu dibawa ketika menjalankan tugas menyambangi warga.

"Kobin adalah salah satu sarana kami kopi cak Bhabin kita berkeliling kampung sebagai tugas khusus ataupun tugas pokok bhabin kamtibmas adalah sambang warga. Maka dari itu saat jita mekakukan sambang ke warga kita dengan datang membawa gerobak Kobin," kata Sugeng, Selasa (17/2/2026).

Menurut Sugeng, sepeda yang disulap menjadi tempat membawa kopi lengkap dengan kantong di kiri-kanannya itu disediakan dari modal pribadi.  "Modalnya pribadi," ujarnya.

Inisiasi Bhabinkamtibmas diapresiasi dan disambut baik oleh Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Rahayu Saraswati saat kunjungan ke Kampung Batik Okra Surabaya.

Menurut Sugeng, nantinya ketika menyambangi warga untuk menyerap aspirasi masyarakat, kopi yang disediakan bakal gratis.  "Kopinya nanti gratis untuk masyarakat," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polisi Polda Jatim polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202073//narkoba-EwaN_large.jpg
Polisi Terjerat Narkoba, Pakar Hukum: Harus Dihukum Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201920//polri-qUER_large.jpg
Momen Kapolri Ikuti Donor Darah saat Hadiri HUT Buruh KSPSI di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201896//kapolri-FTyb_large.jpg
Di Hadapan KSPSI, Kapolri Tegaskan Dukung Buruh Perjuangkan Haknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201754//titiek-PRmH_large.jpg
Tangani Bencana Sumut, Ketua Komisi IV Apresiasi Polri: Sejak Hari Pertama Sudah Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201738//kapolri-q6rA_large.jpg
Tinjau Huntara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201645//polri-9Mor_large.jpg
Lepas Bantuan untuk Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement