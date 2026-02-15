Tinjau Huntara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan

JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi meninjau lokasi Hunian Sementara (Huntara) Asrama Haji Pinangsori untuk korban bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (15/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi dan kondisi terkini masyarakat yang terdampak banjir dan longsor, sekaligus mengetahui kebutuhan mendesak para korban.

“Hari ini kami bersama-sama dengan Ibu Ketua Komisi IV bisa berinteraksi untuk mendengarkan langsung dan melihat situasi dan kondisi masyarakat, khususnya yang mengungsi sementara di huntara,” ujar Sigit.

Sigit menyampaikan akan menyalurkan total 16 truk bantuan kemanusiaan untuk Huntara Asrama Haji Pinangsori dan sejumlah lokasi lain di Tapanuli Tengah yang masih membutuhkan.

Ia menjelaskan proses distribusi bantuan akan dibantu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, sesuai kebutuhan di masing-masing titik. Selain itu, terdapat pula bantuan kemanusiaan dari Ketua Komisi IV DPR.