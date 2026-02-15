Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Huntara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |13:01 WIB
Tinjau Huntara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi tinjau huntara korban bencana di Tapteng (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi meninjau lokasi Hunian Sementara (Huntara) Asrama Haji Pinangsori untuk korban bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (15/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat situasi dan kondisi terkini masyarakat yang terdampak banjir dan longsor, sekaligus mengetahui kebutuhan mendesak para korban.

“Hari ini kami bersama-sama dengan Ibu Ketua Komisi IV bisa berinteraksi untuk mendengarkan langsung dan melihat situasi dan kondisi masyarakat, khususnya yang mengungsi sementara di huntara,” ujar Sigit.

Sigit menyampaikan akan menyalurkan total 16 truk bantuan kemanusiaan untuk Huntara Asrama Haji Pinangsori dan sejumlah lokasi lain di Tapanuli Tengah yang masih membutuhkan.

Ia menjelaskan proses distribusi bantuan akan dibantu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, sesuai kebutuhan di masing-masing titik. Selain itu, terdapat pula bantuan kemanusiaan dari Ketua Komisi IV DPR.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201741/bencana-S29P_large.jpg
252 Huntara Diserahkan ke Warga Korban Bencana di Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200246/nusron_wahid-54ui_large.jpg
Bencana Sumatera, MUI Bakal Rehabilitasi 500 Rumah Guru Ngaji dan Marbot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197758/iagi-znJM_large.jpg
Pakar Geologi Dorong Geosains Jadi Dasar Mitigasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197545/billy-aOwX_large.jpg
Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar Soroti Kontrakan Mahasiswa Papua: Kondisinya Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197359/viral-ViG6_large.jpg
Korban Tewas Bencana Sumatera Capai 1.201 Orang, 113.672 Jiwa Masih Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196569/bencana_sumatera-OGnu_large.jpg
Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.200 Orang, 113.903 Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement