Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Tewas Bencana Sumatera Capai 1.201 Orang, 113.672 Jiwa Masih Mengungsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |21:05 WIB
Korban Tewas Bencana Sumatera Capai 1.201 Orang, 113.672 Jiwa Masih Mengungsi
Bencana Sumatera/ist
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini penanganan darurat dan pemulihan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menuturkan, berdasarkan data per Sabtu (24/1/2026), tercatat korban meninggal akibat bencana Aceh-Sumatera sebanyak 1.201 jiwa.

“Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan satu korban meninggal dunia. Sehingga total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.201 jiwa, sementara itu korban hilang sebanyak 142 jiwa,” kata Abdul Muhari.

Selain itu ia menuturkan, hingga saat ini tercatat 113.672 jiwa yang masih berada di lokasi pengungsian. “Sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 113.672,” ujar dia.

Dia menambahkan, upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar wilayah terdampak semakin kondusif untuk dihuni kembali.

Seluruh kegiatan tersebut, kata dia, dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari BNPB,  pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196569/bencana_sumatera-OGnu_large.jpg
Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.200 Orang, 113.903 Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196111/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-qLwZ_large.jpg
Korban Meninggal Bencana Sumatera 1.199 Orang, 144 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195909/banjir-PpZ6_large.jpg
BNPB Ungkap Banjir-Longsor Terjang Sejumlah Daerah, Ribuan Orang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195893/kemendagri-IHWJ_large.jpg
Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195856/bencana_sumatera-73a5_large.jpg
Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.198 Orang, 166.579 Masih Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195837/jembatan_bailey-7x3H_large.jpg
Dua Jembatan Bailey Kembali Rampung di Aceh, Konektivitas Pascabencana Berangsur Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement