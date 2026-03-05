Pascabencana Sumut, Pemerintah Diminta Pastikan Keberlanjutan Operasi Pertambangan

JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), STJ Budi Santoso, mengatakan, penerapan kaidah pertambangan yang baik atau Good Mining Practice menjadi faktor penting dalam menelaah polemik dampak operasi PT Agincourt Resources (PT AR) di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut). Ia menekankan pentingnya penilaian berbasis aspek teknis dan lingkungan dalam melihat persoalan tersebut secara objektif.

Menurut Budi, setelah para ahli melakukan kajian dan menilai berbagai aspek terkait kegiatan pertambangan, pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kepastian mengenai keberlanjutan operasional perusahaan. Kepastian tersebut dinilai penting agar polemik yang berkembang dapat segera mendapatkan kejelasan.

“Untuk kasus di wilayah Agincourt atau secara umum di DAS Garoga, saya pikir materi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang saya harapkan dari para narasumber selanjutnya adalah menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di DAS Garoga sudah memenuhi semua prinsip yang disampaikan sebelumnya,” kata Budi, dikutip Kamis (5/3/2026).

Kajian forensik geospasial terhadap DAS Garoga yang dilakukan Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB) menyimpulkan bahwa kontribusi aktivitas korporasi terhadap bencana di wilayah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan faktor alam yang ekstrem.

Menurut kajian forensik CENAGO yang menggunakan data geoscience, memang ditemukan adanya alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Namun, persentase perubahan lahan terhadap luas DAS dinilai relatif kecil sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap terjadinya banjir.