Jerman dan Belgia Tolak Bantu Serang Iran, AS dan Israel Kehilangan Dukungan?

JAKARTA – Jerman dan Belgia menolak bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk menyerang Iran. Pernyataan ini disampaikan kedua negara menyusul langkah Spanyol, yang secara tegas melarang penggunaan pangkalan militernya oleh AS untuk menyerang Iran.

Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, pada Rabu (4/2/2026) mengatakan kepada anggota parlemen di Berlin bahwa Jerman tidak akan ikut serta dalam konflik tersebut.

“Jerman bukan pihak dalam perang ini. Angkatan Bersenjata Jerman tidak akan berpartisipasi dalam perang ini,” kata Pistorius dalam debat parlemen, sebagaimana dilansir TRT. “Jerman akan melakukan segala daya upaya untuk berkontribusi pada de-eskalasi dan menahan penyebaran kekerasan lebih lanjut.”

Meskipun mengakui adanya perdebatan tentang apakah tindakan AS dan Israel sesuai dengan hukum internasional, Pistorius berpendapat bahwa kepemimpinan Iran telah lama melanggar norma internasional dan terus menunjukkan permusuhan terhadap Israel.