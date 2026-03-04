Advertisement
NASIONAL

Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |22:58 WIB
Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirim surat berisi ucapan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei usai adanya serangan dari Israel-Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Surat itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat bertemu Duta Besar (Dubes) Iran, Mohammad Boroujerdi pada Rabu (4/3/2026).

“Saya juga menyampaikan surat dari Presiden @prabowo kepada Presiden Masoud Pezeshkian yang menyampaikan belasungkawa terdalam Iran atas wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran,” kata Sugiono di akun X @Menlu_RI.

Sugiono melanjutkan, dalam pertemuan tersebut turut membahas situasi yang terjadi di Timur Tengah. Ia pun menekankan, pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam PBB.

“Saya menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta kebutuhan mendesak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut melalui diplomasi,” ujar dia.

Diketahui, AS-Israel melancarkan serangan ke Teheran, Iran, Sabtu 28 Februari 2026. Kepulan asap terlihat membubung di pusat kota tersebut. Media Iran melaporkan, serangan pertama menargetkan lokasi di Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Seorang pejabat AS mengatakan serangan terhadap Iran merupakan operasi militer gabungan AS dengan Israel. Militer Israel menyatakan keadaan darurat dan meminta warga untuk segera menuju tempat perlindungan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
