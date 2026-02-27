Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan dari AS, Yordania dan UEA

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai kunjungan luar negeri (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, yakni Amerika Serikat (AS), Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA), pada hari ini, Jumat (27/2/2026).

Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, di bawah guyuran hujan, pesawat kepresidenan Garuda Indonesia yang membawa Prabowo beserta rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 08.40 WIB.

Ketika pesawat mendarat dengan sempurna, Presiden Prabowo yang mengenakan peci hitam dan baju safari berwarna cokelat pun keluar dan turun.

Turun dari pesawat, Presiden Prabowo turut disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo yakni Amerika Serikat (AS). Dalam kunjungannya itu, Presiden Prabowo bertemu Presiden AS Donald Trump untuk penandatanganan perjanjian dagang serta menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP).

Kehadiran Presiden Prabowo pada pertemuan BoP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja BoP sebagai mekanisme internasional bersifat transisional yang berbasis mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).