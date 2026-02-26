Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Sebut Solusi Dua Negara Jadi Jalan Damai Berkelanjutan Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |11:18 WIB
JAKARTA - Indonesia menilai solusi dua negara merupakan jalan damai berkelanjutan untuk Palestina. Untuk itu, Indonesia berkomitmen mengusahakan agar solusi dua negara bisa terwujud.

“Ya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan apa pun untuk solusi yang berkelanjutan. Menurut kami, satu-satunya solusi yang berkelanjutan adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka,” kata Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Yang Mulia King Abdullah II, di Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026) sore waktu setempat. 

Berpijak dari pemikiran ini, Prabowo melanjutkan, Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). 

Di dalam BoP, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggagas 20 poin perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara.

BoP dibentuk usai Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.

