Jenazah Alex Noerdin Akan Disalatkan di Masjid Agung Palembang Sebelum Dimakamkan

JAKARTA – Anak almarhum Alex Noerdin, Dodi Reza, menyatakan jenazah ayahnya akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Palembang sebelum dimakamkan. Hal tersebut merupakan permintaan masyarakat setempat.

Ia menyebutkan, almarhum akan diberangkatkan menuju Palembang pada Kamis (26/2/2026) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

“Insya Allah akan dibawa dulu ke rumah untuk disalatkan bersama seluruh keluarga dan kerabat. Setelah itu, sebelum dimakamkan, akan dibawa ke Masjid Agung Palembang atas permintaan masyarakat Sumatera Selatan agar beliau disalatkan bersama-sama oleh masyarakat Kota Palembang,” kata Dodi, Rabu (25/2/2026) malam.

Sebagaimana diketahui, mantan Gubernur Sumatera Selatan itu mengembuskan napas terakhir pada pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Ia meninggal dunia pada usia 75 tahun.

Mewakili keluarga besar, Dodi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan almarhum semasa hidupnya.

“Semoga Papa dapat bertemu dengan Sang Khalik dalam keadaan tenang dan husnul khatimah,” ujarnya.

(Awaludin)

