Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Alex Noerdin Akan Disalatkan di Masjid Agung Palembang Sebelum Dimakamkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |00:47 WIB
Jenazah Alex Noerdin Akan Disalatkan di Masjid Agung Palembang Sebelum Dimakamkan
Dodi Reza Anak almarhum Alex Noerdin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anak almarhum Alex Noerdin, Dodi Reza, menyatakan jenazah ayahnya akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Palembang sebelum dimakamkan. Hal tersebut merupakan permintaan masyarakat setempat.

Ia menyebutkan, almarhum akan diberangkatkan menuju Palembang pada Kamis (26/2/2026) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

“Insya Allah akan dibawa dulu ke rumah untuk disalatkan bersama seluruh keluarga dan kerabat. Setelah itu, sebelum dimakamkan, akan dibawa ke Masjid Agung Palembang atas permintaan masyarakat Sumatera Selatan agar beliau disalatkan bersama-sama oleh masyarakat Kota Palembang,” kata Dodi, Rabu (25/2/2026) malam.

Sebagaimana diketahui, mantan Gubernur Sumatera Selatan itu mengembuskan napas terakhir pada pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Ia meninggal dunia pada usia 75 tahun.

Mewakili keluarga besar, Dodi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan almarhum semasa hidupnya.

“Semoga Papa dapat bertemu dengan Sang Khalik dalam keadaan tenang dan husnul khatimah,” ujarnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203721//mantan_ketua_mahkamah_konstitusi_jimly_asshiddiqie-8rSZ_large.jpg
Jimly Kenang Almarhum Alex Noerdin: Kreatif, Banyak Terobosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203708//jenazah_alex_noerdin_disemayamkan_di_jaksel-UbLd_large.jpg
Kerabat dan Tokoh Nasional Melayat ke Rumah Duka Alex Noerdin di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203698//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-nyax_large.jpg
Alex Noerdin Meninggal Dunia, Kejagung Hentikan Perkara Korupsi Pasar Cinde
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203623//alex_noerdin-S0mh_large.jpg
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement