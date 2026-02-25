Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Pengemudi Mobil Ugal-ugalan di Gunung Sahari Sempat Diberhentikan Polisi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |22:07 WIB
Terungkap! Pengemudi Mobil Ugal-ugalan di Gunung Sahari Sempat Diberhentikan Polisi
Mobil ugal ugalan di Gunung Sahari (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Aksi pengemudi mobil ugal-ugalan hingga melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (25/2/2026) sore.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold Hutagalung, menjelaskan peristiwa bermula ketika pengemudi Toyota Calya melintas di Jalan Gunung Sahari. Saat berada di dekat Halte Lapangan Banteng, pengendara sempat diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas.

"Sesampainya di dekat Halte Lapangan Banteng, saat hendak diberhentikan oleh petugas, kendaraan tersebut tetap melaju dan terus berjalan ke arah selatan di Jalan Gunung Sahari," kata Reynold, Rabu (25/2/2026).

Ia mengatakan, petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap pengendara tersebut. Namun, saat dikejar, pengemudi justru berputar arah dan melawan arus lalu lintas.

"Hingga sampai di simpang empat traffic light Pintu Besi, kendaraan tersebut berputar arah dengan melawan arus di Jalan Gunung Sahari," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
viral Kecelakaan Gunung Sahari
