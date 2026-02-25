Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ugal-ugalan hingga Lawan Arah di Gunung Sahari, Pengemudi Mobil Diamuk Massa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |21:09 WIB
Ugal-ugalan hingga Lawan Arah di Gunung Sahari, Pengemudi Mobil Diamuk Massa
Pengemudi diamuk massa (foto: dok ist)
JAKARTA – Aksi pengemudi Toyota Calya melaju ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold Hutagalung, membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (25/2) pukul 17.15 WIB.

Reynold menjelaskan, peristiwa bermula ketika anggotanya tengah melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Gunung Sahari. Saat itu, petugas melihat sebuah mobil Toyota Calya berwarna hitam melaju secara ugal-ugalan dan berupaya memberhentikannya.

"Saat itu personel petugas lalu lintas yang sedang melakukan gatur (pengaturan lalu lintas) di Jalan Gunung Sahari melihat sebuah mobil Toyota Calya berwarna hitam mengemudi secara ugal-ugalan," ujar Reynold kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

Petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap pengemudi tersebut. Namun, saat dikejar, pengemudi justru berbalik arah menuju kawasan Pasar Senen.

"Dilakukan pengejaran hingga kendaraan tersebut berbalik arah dari Gunung Sahari menuju Senen," ucapnya.

 

