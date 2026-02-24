Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terlindas Usai Motor Diduga Hantam Jalan Berlubang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |00:05 WIB
Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terlindas Usai Motor Diduga Hantam Jalan Berlubang
Kecelakaan Lalu Lintas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap kronologi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Labuan–Pandeglang, Banten, dan viral di media sosial. Insiden tersebut merenggut nyawa seorang anak berusia 11 tahun.

Kepala Bidang Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan, peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa, 27 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 WIB. Kecelakaan melibatkan mobil Suzuki XL7 R4 Siaga Desa dan sepeda motor Honda Revo.

"Penumpang sepeda motor berinisial KR (11) meninggal dunia di lokasi kejadian," ujar Maruli, Senin (23/2/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, sepeda motor yang dikendarai MA melaju dari arah Pandeglang menuju Labuan. Saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga menghantam lubang di jalan hingga oleng dan terjatuh.

Korban yang dibonceng terpental ke sisi kanan jalan dan masuk ke kolong mobil yang melaju di sampingnya. Akibatnya, korban terlindas ban belakang kendaraan tersebut dan meninggal dunia di tempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203251//kecelakaan_bus_transjakarta-vAsK_large.jpg
Insiden Adu Banteng Transjakarta, Seluruh Korban Luka Sudah Keluar Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203148//viral-aekH_large.jpg
Penampakan Terkini Bus Transjakarta yang Ringsek Usai Tabrakan di Jalur Langit Cipulir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203143//transjakarta-FbE9_large.jpg
Kronologi 2 Bus Transjakarta Tabrakan di Cipulir, Salah Satu Pengemudi Sempat Tertidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203142//viral-Y0ad_large.jpg
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Jalur Langit, 23 Penumpang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202662//kecelakaan-Maz4_large.jpg
Update Evakuasi KA Bandara Soetta di Poris, Satu Jalur Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202615//ka_bandara_soetta-zA2n_large.jpg
Petugas Berjibaku Evakuasi KA Bandara Tertemper Truk di Poris Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement