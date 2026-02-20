20 Perjalanan Commuter Line Terdampak Gegara Kecelakaan KA Bandara

JAKARTA – KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan KA Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta dan KRL lintas Tangerang imbas KA 806A Commuter Line Bandara yang tertemper truk di antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Jumat (20/2/2026).

“Sehubungan dengan adanya gangguan operasional KA 806A Commuter Line Bandara di antara Stasiun Poris–Batu Ceper imbas tertemper truk, kami sampaikan penyesuaian perjalanan Commuter Line,” tulis KAI Commuter.

Sejumlah perjalanan yang mengalami rekayasa operasional di antaranya Commuter Line relasi Duri-Tangerang sementara hanya sampai Stasiun Rawa Buaya. Pemberangkatan Commuter Line dari Stasiun Tangerang untuk sementara waktu dibatalkan.

Kemudian, perjalanan KA Bandara Soekarno-Hatta untuk sementara dibatalkan. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami imbau untuk dapat menyesuaikan kembali rencana perjalanannya,” tulisnya.

Berikut rekayasa pola operasi:

1. KA 1912A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1921A (Rawa Buaya–Duri).

2. KA 1914A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1923A (Rawa Buaya–Duri).

3. KA 1922A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1931A (Rawa Buaya–Duri).

4. KA 803A (Basoetta–Duri): Perjalanan hanya sampai Stasiun Batu Ceper, kembali sebagai KA 818A (Batu Ceper–Basoetta).

5. KA 1924A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1933A (Rawa Buaya–Duri).

6. KA 819A (Basoetta–Duri): Perjalanan hanya sampai Stasiun Batu Ceper, kembali sebagai KA 834A (Batu Ceper–Basoetta).

7. KA 1932A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1941A (Rawa Buaya–Duri).

8. KA 1934A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1943A (Rawa Buaya–Duri).

Sementara itu, sejumlah KA yang dibatalkan di antaranya:

1. KA 810A (Duri–Basoetta) batal perjalanan.

2. KA 811A (Basoetta–Duri) batal perjalanan.

3. KA 804A (Duri–Manggarai) batal perjalanan.

4. KA 817A (Manggarai–Duri) batal perjalanan.

5. KA 820A (Duri–Manggarai) batal perjalanan.

6. KA 833A (Manggarai–Duri) batal perjalanan.

7. KA 1917A (Tangerang–Duri) batal perjalanan.

8. KA 1918A (Duri–Tangerang) batal perjalanan.

9. KA 1925A (Tangerang–Duri) batal perjalanan.

10. KA 1926A (Duri–Tangerang) batal perjalanan.

11. KA 1927A (Tangerang–Duri) batal perjalanan.

12. KA 1928A (Duri–Tangerang) batal perjalanan.

(Arief Setyadi )

