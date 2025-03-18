Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS

LEBAK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di perlintasan kereta api yang berada di Kampung Pasir Pulo, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Selasa (18/3/2025). Satu unit kendaraan roda empat Honda BRV ringsek dihantam Kereta Api (KA) Rangkasbitung-Merak.

Informasi diperoleh, peristiwa itu terjadi pukul 14.00 WIB. Ketika itu, Honda BRV dengan plat nomor B 1971 COR yang dikemudikan wanita bernama Anggun (30) akan pergi ke pasar dari kediamannya. Saat melintasi rel kereta palang pintu, seketika itu mobilnya terseret beberapa meter usai dihantam KA Rangkasbitung Merak.

"Saya nggak tahu pasti yang jelas mobil dari arah Babakan itu mau ke arah pasar. Mobil masuk kereta juga sudah masuk, terjadilah kecelakaan itu," kata Adun, warga sekitar.

Dalam peristiwa itu, lima penumpang yang berada di dalam mobil juga turut terseret hingga akhirnya dua diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka.

"Yang di rumah sakit atas nama Intan dan Anggun. Anggun ini yang mengemudi," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak, Ipda Aris Setyawan saat dihubungi.

Kata Aris, dari 5 korban 3 diantaranya pulang karena tidak mengalami luka. Sedangkan Intan dan Anggun mengalami luka ringan dan trauma.

"Anggota sudah di lokasi untuk evakuasi dan olah TKP. Kedua korban saat ini sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Misi," ujarnya.



(Arief Setyadi )