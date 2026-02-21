Polda NTB Akhirnya Ganti Plh Kapolres Bima Kota Usai Jadi Sorotan

Polda NTB Akhirnya Ganti Plh Kapolres Bima Kota Usai Jadi Sorotan (Ist)

JAKARTA - Pelaksana harian (Plh) Kapolres Bima Kota kembali diganti. Pasalnya, pengganti AKBP Didik Putra Kuncoro yakni AKBP Catur Setiawan sempat menjadi sorotan.

Posisi Plh Kapolres Bima Kota kini diemban Wakil Komandan Satuan (Wadansat) Brimob Polda NTB, AKBP Hariyanto. Diketahui, AKBP Didik terjerat kasus dugaan narkoba.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid menjelaskan penunjukan Hariyanto merupakan hal normal dan sesuai dari hasil evaluasi mingguan.

"Mengisi kekosongan sambil menunggu Kapolres dari Mabes. Memang setiap 7 hari sprint (penugasan) dievaluasi," kata Kholid kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, AKBP Catur kembali ditarik dalam jabatan selaku Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda NTB.