Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Ungkap AKBP Didik Terima Dana Miliaran Rupiah dari 2 Bandar Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |15:33 WIB
Bareskrim Ungkap AKBP Didik Terima Dana Miliaran Rupiah dari 2 Bandar Narkoba
Bareskrim Ungkap AKBP Didik Terima Dana Miliaran Rupiah dari 2 Bandar Narkoba (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menerima aliran dana senilai miliaran rupiah hasil tindak pidana narkoba dari dua bandar.

1. Terima Duit dari 2 Bandar Narkoba

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap menyebutkan, Didik bersama eks Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi menerima jatah dari sosok bandar berinisial B.

Kemudian, ia menyatakan, keduanya mendapat setoran sebesar Rp400 juta per bulan. Uang itu dibagikan dengan jatah Rp300 juta kepada Didik dan sisanya untuk Malaungi. 

"Jadi mulai dari bulan Juni, Kasat itu mungut uang dari bandar atas nama B. Setiap bulan sekitar Rp400 juta. Kasat kebagian Rp100 juta, Kapolres kebagian Rp300 juta," kata Zulkarnain kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Zulkarnain, setoran itu terus diterima keduanya hingga mencapai Rp1,8 miliar. Ia mengatakan, setoran dari bandar B berhenti lantaran mengaku sudah tidak sanggup lagi.

Kemudian, kata dia, Malaungi kembali mencari sosok bandar lain dan bertemu jaringan KE. Ia mengatakan, kepada Malaungi bandar KE menyanggupi pemberian dana sebesar Rp1 miliar. 

"Dia (Malaungi) mencari pendanaan baru (bandar baru) namanya Koh Erwin. Koh Erwin baru sanggupin Rp1 miliar, kekurangannya Rp700 juta atau berapa," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202883/bareskrim_polri-jkWi_large.jpg
Kubu AKBP Didik Bantah Penyimpangan Seksual, Polri Fokus Usut Kasus Narkoba 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202872/polri-Z5bg_large.jpg
Terkuak, Hubungan AKBP Didik dengan Polwan Dititipkan Koper Narkoba: Pernah Jadi Sopir Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202858/akbp_didik-gBVP_large.jpg
Terungkap! Skema Aliran Uang AKBP Didik dari Bandar Narkoba, Ada yang Dikirim Pakai Dus Bir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202850/akbp_didik-b0XT_large.jpg
Kuasa Hukum AKBP Didik Bantah Kliennya Ada Penyimpangan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202829/polres_bima_kota-HXkR_large.jpg
Plh Kapolres Bima Kota Disorot Diduga Punya Riwayat Kasus Narkoba, Ini Kata Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202803/kejagung-xK2v_large.jpg
Heboh ABK Medan Dituntut Mati di Kasus 2 Ton Narkoba, Kejagung Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement