HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |05:32 WIB
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Sabtu (21/2/2026). Hujan turun secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota. 

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 26-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 73-87 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 71-92 persen. 

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 71-93 persen. 

