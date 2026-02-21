BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Sabtu (21/2/2026). Hujan turun secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 26-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 73-87 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 71-92 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 71-93 persen.