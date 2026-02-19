Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Catat 4.879 Gempa Terjadi di Indonesia Sepanjang Januari 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |05:44 WIB
BMKG Catat 4.879 Gempa Terjadi di Indonesia Sepanjang Januari 2026
BMKG Catat 4.879 Gempa Terjadi di Indonesia Sepanjang Januari 2026 (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis laporan aktivitas seismik di wilayah Indonesia sepanjang bulan Januari 2026. 

1. 4.879 Gempa

BMKG mencatat sebanyak 4.879 kejadian gempa bumi mengguncang berbagai wilayah di Tanah Air selama Januari 2026.

Berdasarkan rincian statistik yang dikeluarkan BMKG, mayoritas gempa yang terjadi merupakan gempa dengan kekuatan magnitudo kecil. 

"Selama bulan Januari 2026, BMKG mencatat 4.879 kejadian gempa di seluruh Indonesia, di mana 16 gempa berkekuatan M≥5 dan 4.863 gempa berkekuatan M<5," tulis BMKG lewat akun media sosial resminya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Meskipun frekuensi gempa mencapai ribuan kali, BMKG mencatat hanya sebagian kecil yang getarannya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari total 4.879 kejadian, sebanyak 81 gempa dilaporkan dirasakan di berbagai titik di Indonesia.

"Sementara itu, 81 gempa di antaranya dirasakan oleh masyarakat," tulis BMKG dalam keterangannya.

 

BMKG Gempa Bumi gempa
BMKG Gempa Bumi gempa
Telusuri berita news lainnya
