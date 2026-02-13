Gempa M5,6 Guncang Pulau Morotai Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M)5,6 mengguncang kawasan Pulau Morotai, Maluku Utara. Gempa tersebut tercatat pada Jumat (13/2/2026) pukul 21.56 WIB.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada di koordinat 4,34 LU dan 128,37 BT.

"Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 202 km arah utara Kota Daruba, Maluku Utara, pada kedalaman 15 km," kata Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, Jumat.

Rahmat menjelaskan gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Laut Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," tambah Triyono.

Triyono mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )