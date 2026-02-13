Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Ini Motif Pembunuhan Pegawai PPPK di Bekasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |00:05 WIB
Terungkap! Ini Motif Pembunuhan Pegawai PPPK di Bekasi
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap motif dua pelaku pembunuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) berinisial NHW (33). Polisi menyebut motif keduanya ingin menguasai barang milik korban.

“Hasil penyelidikan awal, saat ini yang bersangkutan hanya ingin menguasai barang yang dimiliki oleh korban,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Kamis (12/2/2026).

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan motif yang disampaikan saat ini berdasarkan hasil penyidikan awal. Ia menuturkan motif pada dasarnya bisa berubah.

“Motif ini juga beberapa kali kami sampaikan, pada saat proses awal penyidikan, ini juga bisa saja berubah di akhir dari masa proses penyidikan,” ujar Budi.

“Nah, makanya kita belum bisa memutuskan secara sahih motif dari suatu perbuatan. Itu biasanya akan muncul baik di awal ataupun di akhir dari proses penyidikan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi mayat PPPK pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200394/tangkap-WgxK_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pegawai PPPK di Pondok Gede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/338/3200111/pembunuhan-lDMy_large.jpg
Dendam Membara, Begini Detik-Detik Pelaku Racuni Ibu dan Kakak-Adik di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199493/libya-Jo79_large.jpg
Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195395/mayat-W6qe_large.jpeg
Terungkap, Ini Peran 2 Pelaku Pembunuhan Pria di TPU Jakasampurma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195163/mayat-VPye_large.jpg
Terapis Tewas di Kamar Kos Bekasi, Suami Siri Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement