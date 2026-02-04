Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |06:28 WIB
Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya
Saif Al Islam Gaddafi (Foto: Reuters)
A
A
A

LIBYA – Saif al-Islam Gaddafi, putra mahkota dari mendiang pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, dikabarkan tewas. Saif tewas diserang empat orang bersenjata tidak dikenal yang menerobos masuk ke rumahnya. 

Namun, rincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut belum dipublikasikan kepada umum, demikian laporan Kantor berita Saif al-Islam pada Selasa 3 Februari 2026 dilansir Reuters.

Meskipun tidak memegang jabatan resmi, Saif al-Islam pernah dianggap sebagai sosok paling berkuasa di negara kaya minyak di Afrika Utara tersebut setelah ayahnya, Muammar Gaddafi, yang memerintah selama lebih dari empat dekade.

Saif al-Islam berperan penting dalam membentuk kebijakan dan memediasi misi diplomatik sensitif tingkat tinggi. Ia memimpin pembicaraan mengenai penghentian program senjata pemusnah massal Libya dan menegosiasikan kompensasi bagi keluarga korban pengeboman Pan Am Penerbangan 103 di atas Lockerbie, Skotlandia, pada  1988.

Bertekad untuk menghapus status Libya sebagai negara "paria", ia menjalin hubungan dengan Barat dan mencitrakan dirinya sebagai seorang reformis yang menyerukan adanya konstitusi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari Reformis Menjadi Loyalis Garis Keras

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/18/2940360/kapal-tenggelam-dihantam-gelombang-tinggi-61-migran-diyakini-tenggelam-ejz6RypzoU.jpg
Kapal Tenggelam Dihantam Gelombang Tinggi, 61 Migran Diyakini Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886326/banjir-libya-50-kali-lebih-mungkin-terjadi-karena-polusi-yang-picu-pemanasan-global-hingga-curah-hujan-mematikan-3uAkjNeRyX.jpg
Banjir Libya 50 Kali Lebih Mungkin Terjadi karena Polusi yang Picu Pemanasan Global hingga Curah Hujan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886159/ratusan-pengunjuk-rasa-protes-banjir-dahsyat-libya-bakar-rumah-wali-kota-derna-RvOowQbMkA.jpg
Ratusan Pengunjuk Rasa Protes Banjir Dahsyat Libya, Bakar Rumah Wali Kota Derna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/18/2885662/banyak-jenazah-bergelimpangan-dan-tak-dikenali-lagi-akibat-banjir-dahsyat-libya-TzF7XWYZJN.jpg
Banyak Jenazah Bergelimpangan dan Tak Dikenali Lagi Akibat Banjir Dahsyat Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884531/banjir-libya-jumlah-korban-tewas-melonjak-tembus-11-300-jiwa-puluhan-ribu-masih-hilang-OvkcXZE9YQ.jpg
Banjir Libya: Jumlah Korban Tewas Melonjak Tembus 11.300 Jiwa, Puluhan Ribu Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884521/tim-penyelamat-temukan-ratusan-mayat-korban-banjir-bandang-libya-di-pantai-GW4smXswaw.jpg
Tim Penyelamat Temukan Ratusan Mayat Korban Banjir Bandang Libya di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement