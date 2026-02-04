Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya

LIBYA – Saif al-Islam Gaddafi, putra mahkota dari mendiang pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, dikabarkan tewas. Saif tewas diserang empat orang bersenjata tidak dikenal yang menerobos masuk ke rumahnya.

Namun, rincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut belum dipublikasikan kepada umum, demikian laporan Kantor berita Saif al-Islam pada Selasa 3 Februari 2026 dilansir Reuters.

Meskipun tidak memegang jabatan resmi, Saif al-Islam pernah dianggap sebagai sosok paling berkuasa di negara kaya minyak di Afrika Utara tersebut setelah ayahnya, Muammar Gaddafi, yang memerintah selama lebih dari empat dekade.

Saif al-Islam berperan penting dalam membentuk kebijakan dan memediasi misi diplomatik sensitif tingkat tinggi. Ia memimpin pembicaraan mengenai penghentian program senjata pemusnah massal Libya dan menegosiasikan kompensasi bagi keluarga korban pengeboman Pan Am Penerbangan 103 di atas Lockerbie, Skotlandia, pada 1988.

Bertekad untuk menghapus status Libya sebagai negara "paria", ia menjalin hubungan dengan Barat dan mencitrakan dirinya sebagai seorang reformis yang menyerukan adanya konstitusi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari Reformis Menjadi Loyalis Garis Keras