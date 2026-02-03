Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Noel, Terungkap Dugaan Aliran Uang ke Sosok ‘Ibu Menteri’

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |06:40 WIB
Sidang Noel, Terungkap Dugaan Aliran Uang ke Sosok ‘Ibu Menteri’
Sidang Noel Ebenezer di Pengadilan Tipikor (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengungkap dugaan aliran uang ke sosok yang disebut “Ibu Menteri”. Meski tidak disebutkan secara detail perihal pihak dimaksud, uang yang mengalir sebanyak Rp50 juta dalam bentuk Euro.

Hal itu terungkap saat penasihat hukum mantan Menaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Munarman, mengonfirmasi adanya percakapan kepada eks Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, yang duduk sebagai saksi dalam sidang tersebut.

“Di sini ada kata-kata ya. Ini percakapan antara Ivon Dayona dan Saudara Herry Sutanto. Ini saya mau konfirmasi ke Ibu. ‘Assalamualaikum Pak Dir, mohon izin Euro-nya sudah kami terima total 50 juta. Nanti kami serahkan Bu Dirjen ya, Pak.’ Tuh, Bu, ini yang pertama dari Ivon. Kemudian Ivon jawab lagi, itu kirim lagi ke Herry, ‘Dan kami sampaikan uang tersebut untuk Ibu Menteri’, berarti kan bukan Pak Menteri ini, berarti periode lalu kan. Nah, Ibu tahu tidak? Atau Ibu, karena ini klaimnya si Ivon, apakah Ivon menyampaikan sendiri ke Bu Menteri atau melalui Ibu?” tanya Munarman di ruang sidang, Senin (2/2/2026).

“Saya sampai saat ini tidak ingat, Pak, apakah saya yang menyampaikan, apakah saya terima dan kemudian menyampaikan. Karena dari komunikasi tersebut menyebutkan bahwa sorenya Ivon WA lagi bahwa sudah diberikan ke Bu Dirjen begitu, Pak. Jadi saya mohon diingatkan jika memang ada,” jawab Haiyani.

Mendengar jawaban tersebut, Munarman kembali menyinggung penyerahan kepada “Ibu Menteri”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197601/noel-DWzh_large.jpg
Noel Ebenezer Ngaku Dapat Info A1: Hati-Hati Pak Purbaya Akan di 'Noel-kan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190635/noel_ebenezer-XY2Q_large.jpg
KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189286/kpk-G3Xk_large.jpg
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus K3 Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185014/budi-3ROD_large.jpg
KPK Panggil Mantan Sesditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Terkait Kasus RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144/kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112/kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement