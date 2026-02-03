Sidang Noel, Terungkap Dugaan Aliran Uang ke Sosok ‘Ibu Menteri’

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengungkap dugaan aliran uang ke sosok yang disebut “Ibu Menteri”. Meski tidak disebutkan secara detail perihal pihak dimaksud, uang yang mengalir sebanyak Rp50 juta dalam bentuk Euro.

Hal itu terungkap saat penasihat hukum mantan Menaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Munarman, mengonfirmasi adanya percakapan kepada eks Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, yang duduk sebagai saksi dalam sidang tersebut.

“Di sini ada kata-kata ya. Ini percakapan antara Ivon Dayona dan Saudara Herry Sutanto. Ini saya mau konfirmasi ke Ibu. ‘Assalamualaikum Pak Dir, mohon izin Euro-nya sudah kami terima total 50 juta. Nanti kami serahkan Bu Dirjen ya, Pak.’ Tuh, Bu, ini yang pertama dari Ivon. Kemudian Ivon jawab lagi, itu kirim lagi ke Herry, ‘Dan kami sampaikan uang tersebut untuk Ibu Menteri’, berarti kan bukan Pak Menteri ini, berarti periode lalu kan. Nah, Ibu tahu tidak? Atau Ibu, karena ini klaimnya si Ivon, apakah Ivon menyampaikan sendiri ke Bu Menteri atau melalui Ibu?” tanya Munarman di ruang sidang, Senin (2/2/2026).

“Saya sampai saat ini tidak ingat, Pak, apakah saya yang menyampaikan, apakah saya terima dan kemudian menyampaikan. Karena dari komunikasi tersebut menyebutkan bahwa sorenya Ivon WA lagi bahwa sudah diberikan ke Bu Dirjen begitu, Pak. Jadi saya mohon diingatkan jika memang ada,” jawab Haiyani.

Mendengar jawaban tersebut, Munarman kembali menyinggung penyerahan kepada “Ibu Menteri”.