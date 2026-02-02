Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berkas Epstein Ungkap Kain Kiswah Ka’bah Dikirim ke Jeffrey Epstein via Kontak UEA

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:59 WIB
Berkas Epstein Ungkap Kain Kiswah Ka’bah Dikirim ke Jeffrey Epstein via Kontak UEA
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah email yang merinci pengiriman kain kiswah dari Ka’bah di Makkah ke Amerika Serikat (AS) termasuk di dalam Berkas Epstein yang baru-baru ini dirilis. Kain kiswah, yang dianggap suci, dikirimkan kepada pemodal pedofil dan pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein dengan diatur oleh kontak yang terkait dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Dilansir Middle East Eye, korespondensi tersebut, tertanggal Februari dan Maret 2017, menunjukkan pengusaha wanita Emirat, Aziza Al-Ahmadi, bekerja sama dengan seorang pria bernama Abdullah Al-Maari untuk mengatur pengiriman tiga potong kain yang terkait dengan kiswah—kain hitam bersulam emas yang menutupi Ka’bah di pusat situs tersuci Islam di Arab Saudi.

Kiswah memiliki makna keagamaan yang mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Setiap tahun, para pekerja melepas kain tersebut dan menutupi Ka’bah dengan kain baru, dengan bagian-bagian kiswah sebelumnya diperlakukan sebagai artefak yang tak ternilai harganya.

Email dalam berkas tersebut menunjukkan barang-barang itu dikirim melalui kargo udara dari Arab Saudi ke Florida melalui British Airways, dengan koordinasi yang mencakup faktur, pengaturan bea cukai, dan pengiriman di dalam Amerika Serikat.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198852//pangeran_andrew-X1mo_large.jpg
Pengacara Ungkap Epstein Kirim Wanita ke Inggris untuk Layani Mantan Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192656//arab_saudi_mengebom_kapal_di_pelabuhan_yaman-dk0C_large.jpg
Arab Saudi Bom Kapal di Pelabuhan Yaman, Targetkan Kiriman Senjata UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191162//jalanan_di_dubai_tergenang_air_setelah_hujan_deras-Vm2e_large.jpg
Hujan Deras Ubah Jalanan di Dubai Sungai, Puluhan Penerbangan Dibatalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187760//ilustrasi-Q8g7_large.jpg
Hubungan Pakistan–UEA Renggang, Dipicu Isu Kashmir hingga Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184452//jeffrey_epstein-eXAl_large.jpg
Kongres AS Setujui RUU untuk Rilis Berkas Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183247//donald_trump_dan_jeffrey_epstein_diketahui_memiliki_hubungan_dan_beberapa_kali_berfoto_bersama_pada_1990_an-4PLz_large.jpg
Surel Pelaku Kejahatan Seks Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Trump Berulang Kali Muncul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement