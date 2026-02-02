Berkas Epstein Ungkap Kain Kiswah Ka’bah Dikirim ke Jeffrey Epstein via Kontak UEA

JAKARTA – Sebuah email yang merinci pengiriman kain kiswah dari Ka’bah di Makkah ke Amerika Serikat (AS) termasuk di dalam Berkas Epstein yang baru-baru ini dirilis. Kain kiswah, yang dianggap suci, dikirimkan kepada pemodal pedofil dan pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein dengan diatur oleh kontak yang terkait dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Dilansir Middle East Eye, korespondensi tersebut, tertanggal Februari dan Maret 2017, menunjukkan pengusaha wanita Emirat, Aziza Al-Ahmadi, bekerja sama dengan seorang pria bernama Abdullah Al-Maari untuk mengatur pengiriman tiga potong kain yang terkait dengan kiswah—kain hitam bersulam emas yang menutupi Ka’bah di pusat situs tersuci Islam di Arab Saudi.

Kiswah memiliki makna keagamaan yang mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Setiap tahun, para pekerja melepas kain tersebut dan menutupi Ka’bah dengan kain baru, dengan bagian-bagian kiswah sebelumnya diperlakukan sebagai artefak yang tak ternilai harganya.

Email dalam berkas tersebut menunjukkan barang-barang itu dikirim melalui kargo udara dari Arab Saudi ke Florida melalui British Airways, dengan koordinasi yang mencakup faktur, pengaturan bea cukai, dan pengiriman di dalam Amerika Serikat.