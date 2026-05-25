Hercules Jelaskan Perselisihannya dengan Ahmad Bahar, Bantah Intimidasi hingga Paksa Buka Jilbab

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |01:05 WIB
Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal atau Hercules memberi klarifikasi mengenai perselisihan dengan penulis Ahmad Bahar.
JAKARTA - Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, memberikan penjelasan terkait perselisihan antara dirinya dengan penulis, Ahmad Bahar. Menurutnya, perselisihan ini berawal dari dugaan teror oleh Ahmad Bahar kepada istrinya melalui percakapan WhatsApp.

“Saya perlu tegaskan bahwa yang memulai semua ini adalah saudara Ahmad Bahar. Ia meneror istri saya melalui pesan WhatsApp di ponsel istri saya,” kata Hercules saat konferensi pers di DPP GRIB Jaya, Minggu (24/5/2026).

“Ada bukti percakapannya, bahkan ada videonya yang jelas menunjukkan wajahnya saat ia berada di Stasiun Pegaden. Ia mencari-cari saya, mengancam akan mendatangi rumah saya, dan mengirim pesan kepada istri saya dengan kata-kata kasar seperti: 'Mana suami kamu? Suami kamu itu (kata kasar)',” sambung dia.

Saat itu, kata dia, istrinya kaget menerima pesan dari orang tak dikenal yang diketahui adalah Ahmad Bahar. Menurutnya, hal yang dilakukan Ahmad Bahar itu dipicu dari pernyataan yang dilontarkan Ketua Majelis Syuro Amien Rais yang diduga menyoroti Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Ternyata, buntut dari masalah ini adalah pernyataan saya saat acara ulang tahun GRIB mengenai Pak Amien Rais. Namun perlu ingat, saya tidak mengancam atau menjelek-jelekkan Pak Amien Rais. Saya hanya sebatas mengingatkan,” ujar Hercules.

"Beliau adalah seorang negarawan, tokoh panutan Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua MPR. Saya hanya menyarankan agar jika berbicara atau mengkritik, jangan sampai mendiskriminasi atau memvonis orang besar dengan tuduhan yang tidak berdasar. Pak Amien adalah milik kita semua, milik rakyat Indonesia,” lanjut dia.

Menurutnya, setelah pernyataannya terhadap Amien Rais itu muncul Ahmad Bahar, yang menurutnya telah memutarbalikkan fakta.

“Tiba-tiba muncul Ahmad Bahar yang mengancam saya dengan kata-kata kasar dan meneror istri saya. Istri saya trauma, bahkan anak-anak saya juga terkena dampaknya. Namun sekarang, ia memutarbalikkan fakta seolah-olah dia adalah korban dan kami adalah pelakunya. Ahmad Bahar ini sangat licik,” katanya.

 

