Hercules Dilaporkan soal Dugaan Intimidasi, Polda Metro Gerak Cepat Periksa Ilma Sani

JAKARTA - Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan intimidasi yang diduga dilakukan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal dan anggotanya di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

“Sesuai dengan surat undangan klarifikasi yang kami terima, bahwa hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Saudari Ilma Sani Fitriana selaku pelapor atau korban terkait dengan dugaan tindak pidana penyanderaan dan tindak pidana merampas kemerdekaan orang,” kata Ketua Bidang Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gufroni di Polda Metro Jaya.

“Hari ini kita akan mendampingi Saudari Ilma untuk dimintai klarifikasi sebagai korban dalam kasus dugaan penyanderaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026,” lanjutnya.

Menurutnya, Polda Metro Jaya telah bergerak cepat dalam merespons laporan yang dilayangkan Ilma Sani terhadap Hercules dan anggotanya.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang kita laporkan adalah Saudara Hercules dan beberapa pengurus ormas GRIB Jaya yang telah melakukan tindakan persekusi, intimidasi ya, sehingga Saudari Ilma dibawa paksa dari rumahnya di Cimanggis, Depok, menuju markas Grib di Kedoya,” ujar dia.

Pihaknya meyakini bahwa telah terjadi tindak penyanderaan, penculikan atau merampas kemerdekaan orang. Dalam pemeriksaan ini, lanjut dia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti.

“Kami sudah menyiapkan bukti-bukti baik berupa video-video, foto-foto, kemudian tangkapan layar, dan juga saksi-saksi ya, untuk menguatkan laporan Saudari Ilma di unit Kamneg,” pungkasnya.