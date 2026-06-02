Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hercules Dilaporkan soal Dugaan Intimidasi, Polda Metro Gerak Cepat Periksa Ilma Sani

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |12:03 WIB
Hercules Dilaporkan soal Dugaan Intimidasi, Polda Metro Gerak Cepat Periksa Ilma Sani
Polda Metro Gerak Cepat Periksa Ilma Sani/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan intimidasi yang diduga dilakukan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal dan anggotanya di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

“Sesuai dengan surat undangan klarifikasi yang kami terima, bahwa hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Saudari Ilma Sani Fitriana selaku pelapor atau korban terkait dengan dugaan tindak pidana penyanderaan dan tindak pidana merampas kemerdekaan orang,” kata Ketua Bidang Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gufroni di Polda Metro Jaya.

“Hari ini kita akan mendampingi Saudari Ilma untuk dimintai klarifikasi sebagai korban dalam kasus dugaan penyanderaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026,” lanjutnya.

Menurutnya, Polda Metro Jaya telah bergerak cepat dalam merespons laporan yang dilayangkan Ilma Sani terhadap Hercules dan anggotanya.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang kita laporkan adalah Saudara Hercules dan beberapa pengurus ormas GRIB Jaya yang telah melakukan tindakan persekusi, intimidasi ya, sehingga Saudari Ilma dibawa paksa dari rumahnya di Cimanggis, Depok, menuju markas Grib di Kedoya,” ujar dia.

Pihaknya meyakini bahwa telah terjadi tindak penyanderaan, penculikan atau merampas kemerdekaan orang. Dalam pemeriksaan ini, lanjut dia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti.

“Kami sudah menyiapkan bukti-bukti baik berupa video-video, foto-foto, kemudian tangkapan layar, dan juga saksi-saksi ya, untuk menguatkan laporan Saudari Ilma di unit Kamneg,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221271/tni-g0Ki_large.jpg
Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat Hercules AS, Eks Jenderal Tempur TNI: Hati-Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220514/hercules-V5x7_large.jpg
Hercules Bakal Datangi Rumah Ahmad Bahar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220229/viral-wXSz_large.jpg
Hercules Diduga Intimidasi Ilma Sani, Polda Metro Akhirnya Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220103/viral-4E2D_large.jpg
Dugaan Intimidasi GRIB Jaya, Ilma Sani Diancam Pistol dan Ditembakan Dua Kali ke Bawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220054/hercules-a9QD_large.jpg
Koalisi Ormas Islam Laporkan Hercules dan Anggota GRIB Jaya ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220049/viral-31QY_large.jpg
GRIB Jaya Bantah Hercules Intimidasi dan Sandera Ilma Sani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement