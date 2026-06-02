Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tunda Pelimpahan Kasus Kuota Haji hingga Jamaah Pulang ke Tanah Air

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |03:10 WIB
KPK Tunda Pelimpahan Kasus Kuota Haji hingga Jamaah Pulang ke Tanah Air
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji akan dilakukan setelah rangkaian ibadah haji selesai.

Hal tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat merespons perkembangan penanganan perkara yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

"Kami dengan teman-teman sudah mendiskusikan. Setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dan para jemaah haji kembali ke Tanah Air, insya Allah kami akan segera melakukan pelimpahan berkas sehingga persidangannya dapat segera digelar," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena sejumlah saksi yang dibutuhkan dalam perkara itu saat ini masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Karena itu, KPK berupaya memastikan proses hukum yang berjalan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji maupun tugas para petugas haji di Tanah Suci.

"Kami juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak yang menangani pelaksanaan haji karena cukup banyak saksi yang nantinya akan memberikan keterangan di persidangan masih bertugas sebagai petugas haji," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221941//kpk-1sj9_large.jpg
KPK Segera Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221545//kpk-DImK_large.jpg
KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB, Soroti Pungli hingga Siswa Titipan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221513//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Qu4D_large.jpg
Sudewo Bakal Jalani Sidang di PN Semarang, KPK Siapkan Surat Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221485//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-pBG0_large.jpg
Fadia Arafiq Ancam Pecat Pegawai Outsourcing Jika Tak Dukung di Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221213//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-0dDU_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221083//kpk-1Gc6_large.jpg
Rayakan Idul Adha di Rutan KPK, Yaqut Santap Tempe Goreng Buatan Istri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement