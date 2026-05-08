Usai Perpanjangan Tahanan, Gus Yaqut Titip Salam untuk Gus Ipul

JAKARTA - Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, menyampaikan salam untuk Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Hal itu disampaikan Gus Yaqut saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani proses perpanjangan masa penahanan, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.41 WIB. Tak sampai satu jam berada di kantor lembaga antirasuah tersebut, ia terlihat keluar dari gedung.

"Assalamualaikum, saya minta jalan," kata Gus Yaqut kepada wartawan.

Ia enggan menjelaskan secara rinci terkait kedatangannya hari ini. Namun, ia sempat menitipkan salam untuk Gus Ipul.

"Salam buat Gus Ipul ya," ujarnya.