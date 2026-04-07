Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Ngaku Belum Terima Panggilan Dewas Terkait Gus Yaqut

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |19:18 WIB
Ketua KPK Ngaku Belum Terima Panggilan Dewas Terkait Gus Yaqut
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sejumlah pihak sebelumnya melaporkan pimpinan lembaga antirasuah ke Dewas KPK terkait pengalihan tahanan rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Menurutnya, hanya pihak Dewas yang dapat menjelaskan lebih lanjut terkait pemanggilan tersebut. "Kalau pimpinan belum, mungkin spesifik itu ditanyakan ke Dewas," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Setyo pun enggan berbicara lebih jauh. Ia menyebut, sebagai pihak terlapor, dirinya hanya bisa menunggu proses yang berjalan.

"Kita tunggu prosesnya," ujarnya.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang diterima terhadap pimpinan, deputi, dan juru bicara lembaga antirasuah terkait pengalihan tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3209932/kpk-e6jN_large.jpg
Dewas KPK Tindaklanjuti Pelaporan Pimpinan-Deputi Terkait Gus Yaqut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209673/kpk-PqUf_large.jpg
KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Kuota Haji ke Dirjen PHU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209657/kpk-MfWw_large.jpg
Peran 2 Tersangka Baru di Kasus Kuota Haji, KPK: Atur Jatah-Setoran ke Pejabat Kemenag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209643/korupsi-zNVx_large.jpg
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Salah Satunya Bos Maktour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209108/kpk-gsBf_large.jpg
Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Noel Ebenezer Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208907/kpk-pKHZ_large.jpg
KPK Hormati Pelaporan Pimpinan hingga Deputi ke Dewas Terkait Gus Yaqut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement