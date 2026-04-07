Ketua KPK Ngaku Belum Terima Panggilan Dewas Terkait Gus Yaqut

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sejumlah pihak sebelumnya melaporkan pimpinan lembaga antirasuah ke Dewas KPK terkait pengalihan tahanan rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Menurutnya, hanya pihak Dewas yang dapat menjelaskan lebih lanjut terkait pemanggilan tersebut. "Kalau pimpinan belum, mungkin spesifik itu ditanyakan ke Dewas," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Setyo pun enggan berbicara lebih jauh. Ia menyebut, sebagai pihak terlapor, dirinya hanya bisa menunggu proses yang berjalan.

"Kita tunggu prosesnya," ujarnya.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang diterima terhadap pimpinan, deputi, dan juru bicara lembaga antirasuah terkait pengalihan tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.