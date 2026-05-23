Hercules Diduga Intimidasi Ilma Sani, Polda Metro Akhirnya Turun Tangan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |10:53 WIB
JAKARTA -Polda Metro Jaya akan menyelidiki laporan yang dilakukan sejumlah ormas Islam kaitannya dugaan kasus intimidasi yang dilakukan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules dan anggotanya ke anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana.

"Terkait adanya laporan polisi tentang saudara Hercules. Polda Metro Jaya, dalam laporan tersebut, kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan dengan mengklarifikasi dari pelapor, menganalisa barang bukti, olah TKP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sabtu (26/5/2026).

Menurutnya, kepolisian tidak boleh menolak laporan yang hendak dibuat masyarakat, tak terkecuali Polda Metro Jaya. Maka itu, laporan yang dibuat sejumlah ormas Islam dengan korban Ilma Sani akan diteliti ke depannya.

Setelah dilakukan penelitian, kata dia, polisi  akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, lantas laporan itu bakal ditentukan apakah bakal dinaikkan ke penyidikan atau tidak.

Menurutnya, laporan itu baru saja diterima oleh polisi kemarin sehingga pihaknya belum bisa berbicara banyak.

"Apabila dalam proses penyelidikan ini dilakukan gelar perkara, maka ada pengalihan status dari lidik menjadi sidik, penyidikan, nah sama nanti akan dilakukan (pada laporan ini). Saat ini baru satu (laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya)," pungkasnya.

 

Berita Terkait
Dugaan Intimidasi GRIB Jaya, Ilma Sani Diancam Pistol dan Ditembakan Dua Kali ke Bawah
Koalisi Ormas Islam Laporkan Hercules dan Anggota GRIB Jaya ke Polda Metro
GRIB Jaya Bantah Hercules Intimidasi dan Sandera Ilma Sani
Hercules dan Anggota GRIB Jaya Akan Dilaporkan ke Polisi soal Penodongan dengan Pistol dan Intimidasi
Ilma Sani Dipaksa Copot Jilbab hingga Diduga Ditodong Pistol oleh Ketum GRIB Jaya Hercules
Ilma Sani Trauma Diintimidasi dan Dibawa ke Markas GRIB Jaya Bertemu Hercules
